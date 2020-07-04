Шахтар перестріляв Динамо у матчі УПЛ – друге поспіль фіаско команди Михайличенка відкриває шлях Зорі

Динамо програло вдома Шахтарю (2:3) у 29-му турі чемпіонату України. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Гру прийняв Київ, стадіон НСК Олімпійський. Матч, як онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 19:30. Киянам потрібно було вперше в сезоні УПЛ брати очки в чемпіона України, адже на п'яти вже наступали Зоря та Десна. У команди Каштру своя мотивація – відібрати в динамівців історичний рекорд Лобановського з плюс 18 за підсумками золотого сезону. До звітної зустрічі "гірники" випереджали підопічних Михайличенка на 17 балів.

Динамо – Шахтар – відео голів

Жахливий пас назад від Додо на перших хвилинах. Цітаішвілі, який замінив раптово травмованого Циганкова, підхопив, але занадто довго підлаштовував під робочу ліву, втративши нагоду покарати суперника з меж штрафного. Патрік пробивав гострий стандарт, Бойко парирував перед собою, а далі фол в атаці Шахтаря. Додо втратили на правому фланзі після передачі Патріка. Пас під удар, Коноплянка дав вище. Знову втрачає супершанс чемпіон світу U-20. Цітаішвілі кепсько прийняв м'яч і замість удару з абсолютно вільної позиції навісив в офсайд.

Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Антоніо класно вибігав і розганяв контру, однак Мораєс врізався в Маркоса, тож не вийшло удару метрів з 10. Дуель дебютантів. Блискучий перший пас Вітао нейтралізував підкатом проти Патріка Сирота у своєму штрафному. Багато п'яточок. Мораєс і Болбат у гостей, Шапаренко у киян. Якось не дуже вдало було, а ось Антоніо таким же чином започаткував гольову атаку. Взяття воріт імені Степаненка. Перехопив Тарас у Сидорчука перед штрафним Динамо, підправив удар Болбата в стійку і добив уже в порожні.

Класний за задумом пас Кадірі на хід Русину. Назарія випередив Трубін, та ще й офсайд. Коноплянка легесенько пробиває повз Бойка. Антоніо, Соломон, Євген – полускали, як горішки. Середня лінія і захист не існують сьогодні в Динамо, майже пішки проходить Шахтар ці редути суперника. Патрік пробивав з-за меж карного – Бойко ледь впорався. Повне фіаско команди Михайличенка в перші 45 хвилин: за ударами (1:8) і влучаннями (0:4). Крута зв'язка Додо з Антоніо. Швидкість фулбека і пас півзахисника, тільки Сирота встиг вибити на кутовий. VAR запідозрив гру рукою в Кадірі, який стелився у підкаті, але ні, без пенальті.

Де Пена замінив Русина в перерві. Читався вихід Карлоса. Однак форвард тут до чого, якщо до Назарія м'яч і не думав долітати? Тут постав кожного, буде без шансів. Динамо забило з першої ж небезпечної атаки. Цітаішвілі подав, Степаненко проґавив Шапаренка – Трубін відбив удар головою, але Вербіч без перешкод добив. Цітаішвілі обігрався із Сидорчуком і пробив зовсім поруч зі стійкою. Темп матчу просто жахає, гірше за товариський. Оце так дебют від 20-річного Сироти! Закидання за спини захисникам, забіг Де Пени з провалом від Вітао. Карлос красиво перекидає Трубіна, вчергове підтверджуючи свій клас у ролі суперджокера.

Тайсон стоячи у розріз віддає на Патріка. Кендзьора і Сидорчук просто бояться підійти до нього, Кадірі ж банально втрачає гравця у своїй зоні. Алан без проблем розібрався з Бойком. Караваєв, який замінив Цітаішвілі, прибрав Сіпріано і пробив дуже невлучно з вигідної позиції. Каргбо замінив Буяльського на останні 6 хвилин. Заміна для галочки? Караваєв непогано накинув, а Каргбо з повітря пробив... ніяк.

Шахтар напіврезервним складом без мотивації удвічі перебив Динамо за влучаннями у площину воріт (6:3), про що тут ще говорити. Патрік фінтом познущався над Шапаренком, Піваріч помстився грубим стрибком у ноги. Пряма червона віце-чемпіону світу як символ безпомічної гри Києва. Зоря і Десна отримали шанс обійти Динамо, якщо переможуть в неділю Олександрію та Колос відповідно. Шахтар відірвався на 20 очок, наразі перевершуючи 20-річний чемпіонський рекорд Лобановського.