Мессі може перейти в Манчестер Сіті через рік

Кризова ситуація в Барселоні може змусити Ліонеля Мессі задуматися над зміною клубу.

Перехід аргентинця в Манчестер Сіті через рік виглядає цілком реальним, повідомляє журналіст Fox Sport Крістіан Мартін з посиланням на джерела в Англії та Каталонії.

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Саме влітку 2021-го завершується чинний контракт Мессі з Барселоною, тому легенда "блаугранас" матиме право самому вирішувати свою долю. Перспектива возз'єднатися з Хосепом Гвардіолою може стати серйозним аргументом на фоні непростих часів каталонського гранда. Фінансові вимоги Мессі не стануть проблемою для Манчестер Сіті.

Нагадаємо, аргентинець перебуває в структурі Барселони з 2001 року, його дебют за першу команду відбувся у 2004-му.

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