У четвер, 25 квітня, Рома була змушена дограти матч 32-го туру чемпіонату Італії з Удінезе, який було перервано на 72-й хвилині півтора тижні тому. Римський клуб просив про перенесення догравання, але Ліга йому відмовила.

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"Я розмовляв із хлопцями і жартома сказав, що гадки не маю, що мені потрібно робити. Я ніколи не готувався до двадцяти хвилин матчу. Я вирішив випустити таку кількість гравців в атаку, тому що знав: у будь-який момент зможу зробити заміну і збалансувати склад – усі хлопці були доступні і були готові. Мені сподобався цей досвід через те, як він закінчився. Удача нас винагородила.

Ми здобули три дуже важливих очки, але водночас дуже розчаровані обставинами. У нас зараз серія складних матчів і ми відчували, що маємо право попросити про перенесення цієї зустрічі в Удіне для того, щоб якомога краще підготуватися до гри з Байєром. Але нам відмовили! Тепер ми повинні грати проти непереможних чемпіонів Бундесліги, маючи на один день відпочинку менше. Думаю, це унікальний прецедент в Італії – коли команда не отримує подібну допомогу", – цитує Де Россі Gazzetta dello Sport.

Рома дотиснула Удінезе (2:1) і відірвалася від Аталанти на чотири очки в турнірній таблиці. За підсумками 33 турів римляни посідають п'яту сходинку.

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