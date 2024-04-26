ÖFB висунула Баварії вимогу виплатити їй 15 мільйонів євро за дострокову відставку Ральфа Рангніка з посади головного тренера збірної Австрії. Як інформує Salzburger Nachrichten, Австрійська федерація футболу буде готова знизити свої вимоги до 10 млн євро.

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ÖFB не має наміру прощатися з тренером, який, на її думку, ідеально підходить для роботи зі збірною Австрії. Нагадаємо, що Ральф тренує австрійську збірну з літа 2022 року.

Тим часом фанати Баварії написали петицію проти запрошення Рангніка в мюнхенський клуб. Її підписали вже понад 6 тисяч уболівальників. Фанати Баварії вважають, що футбол Рангніка підходить тільки для команд-аутсайдерів – він звик досягати успіху за допомогою контратак. З цієї причини Ральф провалився в Манчестер Юнайтед, але успішно проявляє себе в збірній Австрії.

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