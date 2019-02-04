Головні новини футболу 3 лютого: манчестерські гранди здобули перемоги в АПЛ, знайшли зниклий літак Сали

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 3 лютого.

Україна

Донецький Шахтар поступився Партизану в контрольному матчі – відео голів та огляд поєдинку.

Керманич "гірників" Паулу Фонсека розповів про кадрові особливості матчу перед зустріччю з Айнтрахтом у Лізі Європи. Натомість Арсенал-Київ поступився аутсайдеру чемпіонату Сербії у спарингу.

Олександр Хацкевич зізнався, що не показував гравцям відео матчів Олімпіакоса. А луганська Зоря повернулась зі збору до України.

Європа

У чемпіонаті Англії Манчестер Сіті здолав Арсенал вдома – відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

Тим часом Манчестер Юнайтед втримав мінімальну перемогу над Лестером. В італійській Серії А Болонья сенсаційно обіграла Інтер на Джузеппе Меацца, а Рома і Мілан не виявили сильнішого в Римі.

В Іспанії Реал Мадрид розгромив Алавес у рідних стінах. У Лізі 1 Ліон завдав ПСЖ першої поразки в чемпіонаті, Нім і Монпельє зіграли внічию.

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У Греції АЕК Чигринського в драматичному матчі вирвав нічию у ПАОКа Шахова. Бельгійський Гент з Безусом та Яремчуком на виїзді зіграв внічию з Брюгге – екс-форвард Зорі був вилучений.

Марек Гамшік невдовзі стане гравцем китайського Далянь Іфан, а Девід Бекхем зазнав судового переслідування у Сполучених Штатах.