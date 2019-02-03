Арсенал-Київ поступився аутсайдеру чемпіонату Сербії

Київський Арсенал у контрольному матчі зазнав поразки від Динамо Враньє.

Товариський матч

Арсенал-Київ – Динамо Враньє – 0:1

Шахтар – Партизан – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Арсенал-Київ під час збору в Туреччині зустрівся з аутсайдером чемпіонату Сербії Динамо Враньє, повідомляє ua-football. "Каноніри" зазнали мінімальної поразки. Варто зазначити, що київський клуб ще не виграв жодного спарингу під час збору (2 нічиї та 2 поразки). В турнірній таблиці УПЛ перебуває на останній позиції з 8 очками.