Главные новости футбола 3 февраля: манчестерские гранды одержали победы в АПЛ, нашли пропавший самолет Салы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 3 февраля.

Украина

Донецкий Шахтер уступил Партизану в контрольном матче – видео голов и обзор поединка.

Наставник "горняков" Паулу Фонсека рассказал о кадровых особенностях матча перед встречей с Айнтрахтом в Лиге Европы. Зато Арсенал-Киев уступил аутсайдеру чемпионата Сербии в спарринге.

Александр Хацкевич признался, что не показывал игрокам видео матчей Олимпиакоса. А луганская Заря вернулась со сбора в Украину.

Европа

В чемпионате Англии Манчестер Сити одолел Арсенал дома – видео забитых мячей и лучших моментов матча.

Между тем Манчестер Юнайтед удержал минимальную победу над Лестером. В итальянской Серии А Болонья сенсационно обыграла Интер на Джузеппе Меацца, а Рома и Милан не выявили сильнейшего в Риме.

В Испании Реал Мадрид разгромил Алавес в родных стенах. В Лиге 1 Лион нанес ПСЖ первое поражение в чемпионате, Ним и Монпелье сыграли вничью.

Другие топ-события

Нашли обломки самолета, на котором летел Сала и пилот – мужчины пропали без вести. Тренер Кардиффа Уорнок вспомнил пропавшего форварда после победы над Борнмутом.

В Греции АЕК Чигринского в драматичном матче вырвал ничью у ПАОКа Шахова. Бельгийский Гент с Безусом и Яремчуком на выезде сыграл вничью с Брюгге – экс-форвард Зари был удален.

Марек Гамшик вскоре станет игроком китайского Далянь Ифан, а Дэвид Бекхэм подвергся судебному преследованию в Соединенных Штатах.