Фонсека: Склад із Партизаном був найближчим до того, який зіграє проти Айнтрахта

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував поразку від Партизана і розповів про вибір складу.

"Гарний матч. Суперник був дуже продуктивним та реалізував шанси, які мав. Так чи інакше, ми створили найбільшу кількість гольових моментів. У першому таймі не грали у своєму найкращому темпі, проте це нормально – хлопці три дні тому провели досить складний поєдинок, утоми ми й очікували.

Шахтар – Партизан – 0:2 – відео голів та огляд матчу

У другому таймі домінували на полі, були швидкими, дуже агресивними в атаці й організували чимало моментів. Більшість футболістів сьогодні вже відіграли 90 хвилин. Корисне інтенсивне тренування з гарним темпом. Звісно, ми не повинні були так пропускати, однак я побачив і багато позитивних моментів – не лише тактичних, а й фізичних.

Склад на гру з Партизаном, можливо, є найближчим до того, що вийде в першому офіційному матчі. Саме тому ми зустрічаємося з важчими суперниками в такому поєднанні. У решті поєдинків беруть участь інші футболісти, для яких також важливе змагання. Два матчі поспіль проводяться саме для того, щоб усі хлопці мали однакову кількість ігрового часу", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

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