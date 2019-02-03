Знайшли уламки літака, на якому летів Сала та пілот – чоловіки зникли безвісти

У результаті підводної пошукової операції рятувальники знайшли частини літака, на якому летів Еміліано Сала.

Спеціально обладнані човни обшукували морське дно, де ймовірно міг затонути літак, на якому пересувався Еміліано Сала. У результаті пошуків уламки повітряного судна були знайдені на дні Ла-Маншу, чоловіків у літаку не було.

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Експертиза підтвердила, що уламки є саме тим літаком, на якому летів футболіст з пілотом, повідомляє Daily Mail. Рідні зниклих були повідомлені про знахідку.

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Нагадаємо, літак із пілотом та Салою летів із Нанта у Кардіфф, коли зник з радарів біля острову Гернсі. Триденна пошукова операція, яку проводила поліція острова, не дала результатів. За гроші, які зібрали рідні футболіста, було організовано приватну пошукову операцію.