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Знайшли уламки літака, на якому летів Сала та пілот – чоловіки зникли безвісти

3 лютого 23:51 6870 Читать на русском
Знайшли уламки літака, на якому летів Сала та пілот – чоловіки зникли безвісти
Еміліано Сала / reuters

У результаті підводної пошукової операції рятувальники знайшли частини літака, на якому летів Еміліано Сала.

Спеціально обладнані човни обшукували морське дно, де ймовірно міг затонути літак, на якому пересувався Еміліано Сала. У результаті пошуків уламки повітряного судна були знайдені на дні Ла-Маншу, чоловіків у літаку не було.

Розпочались підводні пошуки зниклого безвісти літака з Салою

Експертиза підтвердила, що уламки є саме тим літаком, на якому летів футболіст з пілотом, повідомляє Daily Mail. Рідні зниклих були повідомлені про знахідку.

"Сала б нами пишався", – тренер Кардіффа Уорнок пригадав зниклого безвісти форварда після перемоги над Борнмутом

Нагадаємо, літак із пілотом та Салою летів із Нанта у Кардіфф, коли зник з радарів біля острову Гернсі. Триденна пошукова операція, яку проводила поліція острова, не дала результатів. За гроші, які зібрали рідні футболіста, було організовано приватну пошукову операцію.

Теги
Англія Футбольні авіакатастрофи Еміліано Сала Еміліано Сала
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