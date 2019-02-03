Зоря повернулась зі збору

Луганська Зоря завершила тренувальний збір у Туреччині і повернулась в Україну.

Зоря на своєму офіційному сайті повідомила про завершення зимового збору в Туреччині. Гравці отримали кілька вихідних.

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Команду по ходу перебування в Туреччині покинув бразильський форвард Рафаель, який перебрався у Слован на правах оренди.

В Україні Зоря перебуватиме до 7 лютого включно, а потім відправиться на другий збір у Туреччину, і звідти в Київ, де на підопічних Юрія Вернидуба 25 лютого очікує матч з Динамо.