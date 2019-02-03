Манчестер Сіті – Арсенал: Агуеро нокаутує Емері хет-триком за годину – гол рукою

Манчестер Сіті приймає лондонський Арсенал у 25-му турі чемпіонату Англії. Рахунок та огляд матчу АПЛ 2018/19 читайте на "Футбол 24".

Англія. АПЛ 2018/19, 25-й тур

Манчестер Сіті – Арсенал – 3:1 (йде 2-й тайм)

Голи: Агуеро, 1, 43, 61 – Кошельни, 11

Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Арсенал на "Футбол 24", стартував 3-го лютого о 18:30 за київським часом. Українець Олександр Зінченко вже 5-й матч АПЛ поспіль не потрапив навіть до заявки чинних чемпіонів Англії. Команда Гвардіоли знову опустилась на 3-є місце після перемоги Тоттенхема. До лідера Ліверпуля мінус 5, а "червоні" свій матч грають у понеділок проти Вест Хема. Арсенал же відстає на 3 очки від зони Ліги чемпіонів. Боротьба між ним, Челсі і МЮ за 4-те місце обіцяє бути дуже запеклою.

Манчестер Сіті – Арсенал – відео голів

Не минуло й хвилини, як господарі забили. Жахливий вихід з-під пресингу поставив Арсенал у незручне становище. Ляпорт, який вийшов на лівий фланг Зінченка (в центрі захисту несподівано вийшов Фернандінью), перехопив м'яч і вирізав ідеальний пас на голову Агуеро. Стерлінг на 6-й змусив Лєно красиво полетіти у верхній кут – тут відбились. Команда Емері відігралась після незарахованого гола Сіті (офсайд Ляпорта). Перший же момент (стандарт) завершився взяттям воріт. Торрейра подав, Монреаль продовжив на дальню, а Кошельни замкнув.

Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Арсенал відвоював інціативу і навіть був гострішим в атаці та контрвипадах (Едерсон надійно виглядав), але пропустив прикрий гол. Екс-хавбек донецького Шахтаря Фернандінью розбив оборонні порядки діагональним переведенням на Стерлінга. Рахім відкинув назад, Гюндоган повернув розкішним закиданням, а далі потрібно було тільки впіймати м'яч і викотити на порожні ворота для Агуеро.

Сіті як завершив тайм, так і почав – дуже стрімко і небезпечно. Швидкі комбінації та гострі удари де Брйюне. В одному випадку повз ворота, в інших двох виручав Лєно. На 56-й бельгієць отримав третій поспіль шанс пробити кіпера Арсенала. Стерлінг вивів КДБ майже у воротарський, але і тут дуель виграв німецький легіонер "канонірів". Забити Лєно міг тільки він. Агуеро після того, як голкіпер лондонців перервав простріл Стерлінга, у падінні незграбно замкнув передачу з лівого флангу. Цікаво, що забивав Серхіо рукою.