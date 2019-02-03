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ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ РОМА - МІЛАН

Манчестер Сіті –​​​​​​​ Арсенал –​​​​​​​ відео голів

19:53 1412 Читать на русском
Манчестер Сіті –​​​​​​​ Арсенал –​​​​​​​ відео голів
Манчестер Сіті –​​​​​​​ Арсенал –​​​​​​​ відео голів

Манчестер Сіті у матчі 25-го туру АПЛ приймає лондонський Арсенал. Дивіться відео забитих м'ячів.

Уже на першій хвилині господарі відкрили рахунок: Емерік Ляпорт прострілив із лівого флангу, а Серхіо Агуеро класно зіграв головою.

Манчестер Сіті – Арсенал: Агуеро оформлює дубль завдяки розкішній комбінації, яку розвернув екс-зірка Шахтаря

Відео гола Агуеро:

Проте, трохи оговтавшись, Арсенал зумів відігратися. На 11-й хвилині Лоран Кошельни без перешкод пробив головою після подачі кутового й зрівняв рахунок.

Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Відео гола Кошельни:

Під завісу тайму Сіті зумів вирватися вперед. Агуеро замкнув дальню стійку після прострілу Рахіма Стерлінга та оформив дубль.

Відео гола Агуеро:

А на 61-й хвилині аргентинський форвард "містян" оформив хет-трик. Стерлінг знову прострілив зліва, а Агуеро в падінні відправив м'яч за лінію.

Відео гола Агуеро:

Англія25 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Арсенал: Неділя 03 лютого 2019

Манчестер Сіті

live 82'
3 : 1
Арсенал
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Англія Відеоновини Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Арсенал Арсенал Арсенал
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