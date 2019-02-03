Манчестер Сіті у матчі 25-го туру АПЛ приймає лондонський Арсенал. Дивіться відео забитих м'ячів.
Уже на першій хвилині господарі відкрили рахунок: Емерік Ляпорт прострілив із лівого флангу, а Серхіо Агуеро класно зіграв головою.
Манчестер Сіті – Арсенал: Агуеро оформлює дубль завдяки розкішній комбінації, яку розвернув екс-зірка Шахтаря
Відео гола Агуеро:
Проте, трохи оговтавшись, Арсенал зумів відігратися. На 11-й хвилині Лоран Кошельни без перешкод пробив головою після подачі кутового й зрівняв рахунок.
Манчестер Сіті – Арсенал: онлайн-трансляція матчу АПЛ
Відео гола Кошельни:
Під завісу тайму Сіті зумів вирватися вперед. Агуеро замкнув дальню стійку після прострілу Рахіма Стерлінга та оформив дубль.
Відео гола Агуеро:
А на 61-й хвилині аргентинський форвард "містян" оформив хет-трик. Стерлінг знову прострілив зліва, а Агуеро в падінні відправив м'яч за лінію.
Відео гола Агуеро: