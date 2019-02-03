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СПАЛ та Торіно не виявили сильнішого: 22 тур Серії А, матчі неділі

15:25 24 Читать на русском
СПАЛ та Торіно не виявили сильнішого: 22 тур Серії А, матчі неділі
СПАЛ – Торіно – 0:0 / соцмережі

В матчі 22 туру Серії А СПАЛ та Торіно розписали мирову. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 22 тур

СПАЛ – Торіно – 0:0

Вилучення: Н'Кулу, 65

Дженоа – Сассуоло – початок матчу о 16:00

Удінезе – Фіорентина – початок матчу о 16:00

Інтер – Болонья – початок матчу о 19:00

СПАЛ та Торіно розійшлись нічиєю. В першому таймі команди обмінялись моментами Антенуччі та Белотті, однак більше моментів в матчі майже не було, а команди розійшлись миром.

СПАЛ набрав 22 очки та розташувався на 14 позиції, Торіно з 31 пунктами залишився на 9 місці.

Італія22 турЛуїджі Ферраріс (Генуя)

Дженоа - Сассуоло: Неділя 03 лютого 2019

Дженоа

live
1 : 1
Сассуоло
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Теги
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