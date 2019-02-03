СПАЛ та Торіно не виявили сильнішого: 22 тур Серії А, матчі неділі

Іспанія — 14:57 80
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Вільяреал втратив перемогу над Еспаньйолом: 22 тур Ла Ліги, матчі неділі
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"Зозуля нокаутував Кордобу". Іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, який двома голами наблизив Альбасете до ПрімериІспанія — 12:30 3927
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Рибка залишив власні ворота недоторканими у дебютному матчі в чемпіонаті АзербайджануСвіт — 12:19 438
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Коноплянка проти Борусії М: невдалі спроби повторити шедевр, жертва обставин і середні оцінки німецьких ЗМІНімеччина — 08:00 3788
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Айнтрахт – Борусія Д: прототип матчів з Шахтарем, карате-гол і підозра на травму феноменального суперника УкраїниНімеччина — 2 лют 3928
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