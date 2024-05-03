"Футбол 24" проаналізував виступ Михайла Мудрика у перенесеному матчі 26-го туру АПЛ проти Тоттенхема, в якому українець став одним ледь не найкращим у складі "синіх".

Мудрик провів один з найкращих матчів у складі Челсі проти Тоттенхема. Українець створив класну нагоду для Ніколя Джексона, який не зміг її реалізувати, після чого ще й сам ледь не забив, але пробив трохи повз дев'ятку. Англійські ЗМІ залишились у захваті від виступу Мудрика проти "шпор".

Солідні оцінки отримав Михайло і від статистичних порталів – так Sofascore оцінив вище за Мудрика лише Марка Кукурелью. Перфоманс українця нагадав фанатам Челсі Едена Азара, який виблискував у складі лондонців. Детальніше про це і не тільки дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Челсі переграв Тоттенхем і зберігає шанси на єврокубки – Мудрик отримав високу оцінку, створивши супершанс