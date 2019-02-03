На Бекхема подано одразу 2 позови до суду: старт його команди Інтер Маямі в МЛС – під загрозою зриву

Легенда Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем може постати перед судом.

Бекхема ознайомили з двома судовими позовами на його адресу, що стосуються діяльності новостворенного клубу англійця Інтер Маямі, повідомляє Daily Mail.

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Бекса звинувачують в махінаціях з даними щодо будівництва стадіону. Буцімто в документах вказана площа під стадіон 53 га, а насправді вона складає 64 га.

У другому позові вимагається, щоб всі партнери Бекхема і лобісти проекту розкрили свої особистості.

Через судову тяганину Інтер Маямі може не дебютувати в МЛС цього сезону, як це планувалось раніше. Нагадаємо, чемпіонат розпочинається вже 2 березня.

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