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На Бекхема подано одразу 2 позови до суду: старт його команди Інтер Маямі в МЛС – під загрозою зриву

13:38 630 Читать на русском
На Бекхема подано одразу 2 позови до суду: старт його команди Інтер Маямі в МЛС – під загрозою зриву
Девід Бекхем / Фото з соцмереж

Легенда Манчестер Юнайтед та збірної Англії Девід Бекхем може постати перед судом.

Бекхема ознайомили з двома судовими позовами на його адресу, що стосуються діяльності новостворенного клубу англійця Інтер Маямі, повідомляє Daily Mail.

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Бекса звинувачують в махінаціях з даними щодо будівництва стадіону. Буцімто в документах вказана площа під стадіон 53 га, а насправді вона складає 64 га.

У другому позові вимагається, щоб всі партнери Бекхема і лобісти проекту розкрили свої особистості.

Через судову тяганину Інтер Маямі може не дебютувати в МЛС цього сезону, як це планувалось раніше. Нагадаємо, чемпіонат розпочинається вже 2 березня.

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Теги
Світ Девід Бекхем Девід Бекхем МЛС Інтер Маямі Інтер Маямі
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