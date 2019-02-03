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Хацкевич: Ще не показували гравцям відео матчів Олімпіакоса

20:41 96 Читать на русском
Хацкевич: Ще не показували гравцям відео матчів Олімпіакоса
Олександр Хацкевич / ФК Динамо Київ

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поділився враженнями від спарингу з ЦСКА Софія та розповів про підготовку до матчів 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса.

"Спаринг був не складним, тому що хлопці вже набрали певні кондиції. Після матчу зі Спартою, який завершував перший збір, і в якому ми пропустили три м'ячі, ми приділили увагу надійній грі в обороні. У вчорашній грі ми виправили ті помилки, яких припустилися в матчі зі Спартою.

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У грі з ЦСКА ми практично нічого не дали зробити команді-супернику. Таких моментів, які були поблизу наших воріт у спарингу зі Спартою, вчора не виникало. Робота над помилками в обороні – це позитивний момент. Були позитивні моменти і в атаці, які необхідно закріплювати й удосконалювати.

Всі здорові, сьогодні працюють. Жодних проблем за станом здоров'я немає.

Вчора на грі в Афінах був присутній Олег Романович Лужний і Еду Докампо. Сьогодні вони повернуться, привезуть нам інформацію. Хлопцям ми ще не почали показувати відео, тому що зараз ми працюємо у дворазовому режимі. Вже після двох майбутніх контрольних матчів ми будемо готувати хлопців безпосередньо до гри.

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З кожним днем ​​Соль все більше адаптується, дізнається все більше слів і розмовляє тією мовою, якою розмовляють хлопці", – цитує Хацкевича офіційний сайт Динамо.

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

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