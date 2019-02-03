Шахтар поступився Партизану в контрольному матчі

Донецький Шахтар програв белградському Партизану в спарингу на другому зборі "гірників" у Туреччині. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Контрольний поєдинок

Шахтар – Партизан – 0:2

Голи: Ніколіч, 8, Шчекіч, 39

Склад Шахтаря: Пятов (Трубін, 68) – Болбат, Кривцов, Хочолава (Матвієнко, 80), Ісмаїлі – Патрік, Степаненко (Майкон, 80) – Марлос (Соломон, 46), Коваленко, Тайсон – Мораєс

Донеччани активніше розпочали матч, але на 8-й хвилині несподівано пропустили. Це Неманья Ніколіч підхопив м'яч після подачі зліва та низом пробив точно у ворота Пятова. Після цього Шахтар всерйоз узяв гру під контроль та почав створювати момент за моментом, однак у завершальній стадії "гірникам" бракувало точності. Із ударом Мораєса впорався кіпер Партизана Стойковіч. Потім Патрік пробив із дальної дистанції – вище воріт. А ось після комбінації Марлоса та Коваленка Ісмаїлі на підступах до штрафного майданчика не зумів випередити оборонця.

На 25-й хвилині відповіли серби: Мілетіч п'ятою скинув на Закатіча, той трохи просунувся з м'ячем і пробив – рикошет і кутовий, як наслідок. Донеччани відповіли стовідсотковим моментом, коли Марлос вивів Ісмаїлі на ударну позицію, але бразилець пробив у ногу Стойковіча. За марнотратсво біля чужих воріт Шахтар зрештою був покараний Партизаном на 39-й хвилині. Ніколіч віддав передачу на Шчекіча, а той легко реалізував свою нагоду – 0:2.

На другий тайм український гранд вийшов із наміром реабілітуватися за втрачені нагоди в першій половині гри. Замість Марлоса з'явився Соломон і за відведений йому час кілька разів привертав увагу до себе. В одному з епізодів юний ізраїльтянин обікрав опонента, але того підстрахував одноклубник. А в багатьох наступного атаках 19-річного хавбека постійно шукали передачею інші "гірники".

Проте, реальних моментів, щоб забити, більше в Шахтаря не стало. Хіба на 54-й хвилині Патрік обікрав Вальєнте в чужому штрафному й відразу пробив, але Стойковіч знову парирував м'яч ногою. Ще в одній із атак удари Мораєса та Степаненко на себе прийняли оборонці. Не допомогла й тактика навісних передач – захист Партизана легко справлявся з навісами Болбата, Ісмаїлі та того ж Соломона.

У завершальні 15 хвилин "гірники" буквально окупували половину поля Партизана, але так і не змогли втілити територіальну перевагу в бодай один забитий м'яч. Найреальнішу нагоду відзначитися втратив Патрік: на 81-й хвилині бразилець класно пробив метрів із 25-ти, але його постріл із дев'ятки шикарно витягнув досвідчений Стойковіч. Отже, 0:2 – перша поразка Шахтаря на другому тренувальному зборі в Туреччині.