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Гамшик завтра стане гравцем китайського Далянь Іфан

14:24 390 Читать на русском
Гамшик завтра стане гравцем китайського Далянь Іфан
Марек Гамшік / Getty Images

Капітан Наполі Марек Гамшік за крок від того, щоб покинути Італію.

Як повідомляє Football Italia, четвертого лютого словацький півзахисник прибуде у Китай та підпише контракт з місцевим Далянь Іфан. Очікується, що угода буде розрахована на три роки.

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За умовами контракту Гамшік буде заробляти 9 млн євро на рік. Марек вже попрощався з партнерами по Наполі перед вчорашнім матчем проти Сампдорії (3:0).

За інформацією ЗМІ, китайський клуб заплатить за Марека від 15 до 25 млн євро.

До слова, Гамшік у Неаполі провів 12 років кар'єри. За цей час він встиг стати найкращим бомбардиром в історію клубу. На рахунку хавбека 120 голів за Наполі. Окрім цього, Марек став рекордсменом за кількістю проведених матчів.

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Теги
Трансфери Італія Китай Трансфери Чемпіонату Італії Далянь Іфан Далянь Іфан Наполі Наполі
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