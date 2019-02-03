Рома і Мілан не виявили сильнішого на Стадіо Олімпіко – відставка Ді Франческо відкладається

Столична Рома зіграла внічию з Міланом у домашньому поєдинку 22-го туру італійської Серії А. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 22-й тур

Рома – Мілан – 1:1

Голи: Дзаньйоло, 46 – Пйонтек, 26

Рома – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Натхненні поверненням після тривалої відсутності свого лідера Даніеле Де Россі активніше поєдинок розпочали гравці Роми. Уже на 3-й хвилині Лоренцо Пеллегріні небезпечно пробивав зі штрафного, але після рикошету від Бакайоко м'яч пройшов над поперечиною. Ще за кілька хвилин момент для "сімки" римлян створив Джеко – Едін класно скинув, та під удар Пеллегріні самовіддано кинувся оборонець. Активний пресинг у першій половині тайму від "вовків" зрештою міг закінчитися голом Джеко, проте його постріл під стійку Доннарумма відбив на кутовий.

Поступово "россонері" відсунули гру від власних воріт і почали шукати щастя на чужій половині поля. Щоправда, з моментів у Мілана були хіба стандарти. Однак, на 26-й хвилині гості створили гол буквально з нічого. Пеллегріні завозився з м'ячем на правому фланзі, його обікрав Пакета та чудово прострілив на лінію воротарського майданчика. А вже там саме такої передачі очікував Пйонтек і, випередивши Фасіо, в один дотик спокійно переграв Ольсена – 0:1!

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Ще за 10 хвилин Кесс'є подачею із правого флангу шукав польського форварда Мілана в штрафному Роми – оборонці зіграли надійно. Кінцівка ж першої половини гри знову пройшла під контролем римлян. Спочатку Доннарумма неймовірно склався та витягнув удар Дзаньйоло низом, а потім впродовж однієї атаки витягнув відразу два удари від нападників "вовків" – спочатку головою від Шика, а потім і добивання у виконанні Джеко.

Та те, що не вдалося зробити в таймі першому, Рома зробила вже на старті другого. Після передачі Карсдорпа з правого флангу на 46-й хвилині Мусаккіо зрізав м'яч у власні воротта, Доннарумма дивом відбив м'яч, але з ударом Дзаньйоло другим темпом впоратися вже не зумів – 1:1. Та за 7 хвилин "россонері" могли сподіватися на другий гол: Коларов відверто завалив Сусо у власному штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

Окрилена таким початком другої половини гри Рома пішла вперед і часом Мілану відверто щастило в обороні. Справжні дива творив і Джанлуїджі Доннарумма. Зокрема, молодий кіпер збірної Італії у фантастичному стрибку витягнув удар головою Джеко після подачі з кутового на 71-й хвилині. А коли і він не зміг допомогти після підрізки Пеллегріні в дальній кут, то на допомогу Доннаруммі прийшла стійка.

Уже за дві хвилини Пеллегріні міг стати антигероєм Риму. Мілан провів швидку атаку, а Лоренцо не придумав нічого кращого, ніж відверто повалити опонента на газон. Очевидна жовта картка, яка для хавбека мала стати другою. Однак, арбітр Фабіо Мареска вкотре прийняв непослідовне рішення і вилучити "сімку" господарів не наважився.

Останню нагоду забити на 90-й хвилині втратив міланець Лаксальт. Уругваєць добре прийняв передачу Кастільєхо, але після обіграшу оборонця пробив на зручній для Ольсена висоті.

Отже, нічия 1:1 – на користь, у першу чергу, суперників обох команд у боротьбі за путівку до Ліги чемпіонів. Також одне набране очко в матчі з Міланом, схоже, збереже тренерське крісло Роми за Ейсебіо Ді Франческо.