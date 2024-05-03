Раніше мюнхенський клуб оголосив, що німецький фахівець залишить посаду головного тренера після завершення сезону. Після цього керівництву Баварії не вдалося домовитися ні з Хабі Алонсо, ні з Юліаном Нагельсмманом, ні з Ральфом Рангніком. Досі невідомо, хто замінить Томаса Тухеля на його посаді.

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"Що ж, ви можете змінити будь-який контракт за взаємною згодою, тому що у нас теж був контракт, і ми домовилися про його дострокове розірвання, тому все можливо. Але відповідь та сама, угода залишається в силі, і угода існує", – цитує наставника мюнхенців ESPN.

Нагадаємо, Баварія намагається втримати другу сходинку у турнірній таблиці Бундселіги. Наразі команда Томаса Тухеля має 69 очок і випереджає найближчого переслідувача на п'ять балів. Мюнхенці також продовжують виступати в Лізі чемпіонів.

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