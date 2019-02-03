Манчестер Юнайтед втримав мінімальну перемогу над Лестером

Манчестер Юнайтед завдяки голу Маркуса Решфорда на старті зустрічі переграв Лестер у матчі 25-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії 2018/2019, 25-й тур

Лестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 0:1

Голи: Решфорд, 9

Команди взяли досить бадьорий старт: так, вже на 3-й хвилині Ндіді вистрибнув вище за всіх та ледь не замкнув подачу з кутового в дальній кут, а в атаці у відповідь Решфорд пробив головою метрів з 10-ти – над поперечиною. Втім, у першій третині першого тайму МЮ виглядав на порядок зібранішим та конкретним, що й вилилось у гол на 9-й хвилині: Погба перехопив неточну передачу Перрейри та закинув м'яч у штрафний на Решфорда, а той вийшов віч-на-віч зі Шмейхелем та пробив у дальній кут – 0:1!

Лестер міг досить швидко зрівняти рахунок, але прорив та постріл Меддісона на 15-й хвилині в останній момент заблокували захисники "дияволів". Після цього гра провалилася у позиційну фазу з великою кількістю сумбуру, заблокованих ударів, неточних передач та фолів. Розкрилися команди лише наприкінці тайму: Магуайр та Еванс ледь не забили після навісів з кутових, а Решфорд та Перрейра обмінялися ударами по центру з дистанції – без проблем для голкіперів.

На старті другого тайму Лестер збільшив оберти та створив серію моментів. Вже на 46-й хвилині Барнс виконав гострий простріл-удар повз дальню штангу, а у наступній атаці прохід Меддісона завершився ударом в ближній кут – м'яч торкнувся сітки із зовнішнього боку. Після цього МЮ вирівняв хід зустрічі, але попереду "дияволи" залишились пасивними. Гостей вистачило лише на удар Решфорда метрів з 20-ти повз ліву штангу, в той час як Лестер ліз уперед.

В середині тайму господарі знову притиснули суперника. Супермомент на 61-й хвилині втратив Варді, який після відскоку зі штрафного уникнув офсайду (катастрофічно помилився Янг) та пробив у падінні через себе метрів з 10-ти – Де Хеа врятував МЮ, відбивши удар та зафіксувавши м'яч практично на лінії воріт! На 69-й непогану контратаку неточним ударом повз праву штангу запоров Барнс, а на 76-й постріл Геззаля зі штрафного Де Хеа витягнув із під поперечини. На 80-же міг забити Еванс, але він, знаходячись в метрах 10-ти від Де Хеа, не зміг влучити по м'ячу.

Кінець другого тайму вийшов дуже нервовим. МЮ став грати на відбій, не цураючись фолити на жовті картки, але знаходив шанси на контратаках. Так, на 86-й хвилині з лінії штрафного міг забити Лукаку, але його удар з правого кута парирував Шмейхель. Втім, вже у наступній атаці Барнс на швидкості обійшов Байї та прострілив на Варді – Джеймі вистрілив слабенько й по центру, без проблем для голкіпера. МЮ відповів контрою на 90-й хвилині, але Марсьяль з кута карного майданчика пробив точно в Каспера. Лестер же втратив шанс зрівняти на 92-й – це Магуайр з ударної позиції пробив занадто неоковирно, хоча в нього був час прицілитись.

Зрештою, матч завершився мінімальною перемогою Манчестер Юнайтед, який набрав 48 очок та піднявся на 5 сходинку в турнірній таблиці. Лестер залишився з 32 заліковими балами на 11-й позиції.