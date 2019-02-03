Реал Мадрид у рідних стінах розгромив Алавес

Реал у домашньому матчі 22-го туру Прімери взяв у Алавеса реванш за поразку в матчі першого кола.

Чемпіонат Іспанії 2018/2019, 22-й тур

Реал Мадрид – Алавес – 3:0

Голи: Бензема, 30, Вінісіус, 80, Маріано, 90+1

У першому таймі реально небезпечних епізодів було обмаль, що не в останню чергу обумовлювалося обороною Алавеса блоком 4-4-2. Захисна модель дуже шкодила креативу гостей, яким не вдалося створити бодай один момент біля воріт суперника, але й біля своїх вона працювала ненайкращим чином. Так, вже на 9-й хвилині Бензема знайшов шпарину в центрі захисту, отримав передачу від Рамоса, вийшов з-під пресингу через пас та пробив з лінії штрафного над поперечиною. На тій же висоті м'яч пройшов після удару Регілона на 19-й, а за кілька атак до нього Вінісіус метрів з 20-ти пробив по центру в руки Пачеко. Потужний постріл Каземіро з дистанції також був неточним.

Хід поєдинку не натякав на близькість голу, але мадридці однозначно заслужили його забити. Вони нащупали найбільш вразливу зону Алавеса – правий фланг оборони – і раз за разом розривали її через проникаючі передачі Вінісіуса та вмикання Бензема або Регілона. Зрештою, Реал так і забив: на 30-й хвилині бразильський вундеркінд розрізав оборону пасом на Регілона на край штрафного, а той прострілив на лінію воротарського, звідки Бензема розстріляв ворота – 1:0. Це був останній гострий момент у першому таймі, що багато говорить про його закритий характер.

Другий тайм став повною протилежністю першому. Алавес став діяти агресивніше, вже на 46-й хвилині отримавши шанс відкрити рахунок – це Дуарте з відскоку метрів з 14-ти пробив у сантиметрах від лівої штанги. Реал тут же відповів: спочатку Бейл скинув під удар Бензема (вийшло слабенько), а потім сам з лівого краю штрафного пробив низом – Пачеко витягнув постріл. На 53-й гості втратили супермомент: Рамос заблокував удар Ману Гарсії, а Бургі підхопив відскок та потужно вистрілив у ближню дев'ятку – м'яч торкнувся сітки із зовнішнього боку! Через три хвилини нова контратака Алавеса завершилась ударом Кальєрі з гострого кута над поперечиною, а на 66-й Куртуа врятував після удару Хонні з кута карного майданчика.

На другу половину тайму Алавеса, на жаль, не вистачило. Реал перехопив ініціативу та став розривати правий фланг, поступово створюючи все більш конкретні моменти. Так, на 76-й Маріано впав у штрафному й претендував на пенальті, через хвилину удар Себальйоса з правого краю в останній момент заблокував Лагуардія, а на 78-й над воротами з дистанції пробив Асенсіо. Зрештою, Алавес не витримав тиск Реала й пропустив на 80-й: Марко Асенсіо прострілив з правого краю у зону на дальній штанзі, а Вінісіус, прийнявши передачу, пробив точно у дальній нижній кут – 2:0!

Алавес ще міг відквитати цей м'яч після кутового, який замикав Маріпан, однак вийшло неточно. Після цього Реал остаточно захопив ініціативу й почав йти на розгром. На 84-й Одріоссола міг забити після класної передачі Каземіро (Пачеко врятував), на 86-й лише невдала обробка м'яча Маріано перед воротами дозволила Дуарте вибити м'яч з-під його ніг, а на 89-й його дальній удар взяв Пачеко. Через хвилину Одріоссола забив третій м'яч, однак його скасували через офсайд; тим не менш, вже у наступній атаці Альваро виконав прекрасний навіс, а Маріано головою замкнув у ворота – 3:0.

Таким чином, Реал розгромив суперника, набравши 42 очка та залишившись на третій позиції. Алавес з 32 заліковими балами продовжив перебування на сьомій сходинці.