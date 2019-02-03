Гент з Безусом та Яремчуком на виїзді зіграв внічию з Брюгге – екс-форвард Зорі був вилучений

Гент з Романом Безусом у стартовому складі зіграв на виїзді внічию з чемпіоном Бельгії Брюгге.

Чемпіонат Бельгії, 24 тур

Брюгге – Гент – 1:1

Голи: Опенда, 71 – Девід, 18

Вилучення: Денніс, 74 – Есіті, 62

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Гент у матчі 24 туру чемпіонату Бельгії зіграв на виїзді проти чинного чемпіона Брюгге. Роман Безус вийшов у стартовому складі.

Гості відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Девіда. По перерві на полі вийшов Роман Яремчук, замінивши саме Безуса. Брюгге завдяки голу Луї Опенди відновив рівновагу і встановив остаточний рахунок у зустрічі. Також був вилучений колишній форвард Зорі Денніс Бонавентуре.

Гент після 24 турів займає 5 сходинку в турнірній таблиці і має 38 очок.