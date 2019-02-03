toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Бельгія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ РОМА - МІЛАН

Гент з Безусом та Яремчуком на виїзді зіграв внічию з Брюгге – екс-форвард Зорі був вилучений

17:23 430 Читать на русском
Гент з Безусом та Яремчуком на виїзді зіграв внічию з Брюгге – екс-форвард Зорі був вилучений
Роман Безус / ФК Гент

Гент з Романом Безусом у стартовому складі зіграв на виїзді внічию з чемпіоном Бельгії Брюгге.

Чемпіонат Бельгії, 24 тур

Брюгге – Гент – 1:1

Голи: Опенда, 71 – Девід, 18

Вилучення: Денніс, 74 – Есіті, 62

"Зозуля нокаутував Кордобу". Іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, який двома голами наблизив Альбасете до Прімери

Гент у матчі 24 туру чемпіонату Бельгії зіграв на виїзді проти чинного чемпіона Брюгге. Роман Безус вийшов у стартовому складі.

Гості відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Девіда. По перерві на полі вийшов Роман Яремчук, замінивши саме Безуса. Брюгге завдяки голу Луї Опенди відновив рівновагу і встановив остаточний рахунок у зустрічі. Також був вилучений колишній форвард Зорі Денніс Бонавентуре.

Гент після 24 турів займає 5 сходинку в турнірній таблиці і має 38 очок.

Теги
Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Українці за кордоном Роман Зозуля Роман Зозуля Брюгге Брюгге
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
27
хв
Інтер
19:00
Болонья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук