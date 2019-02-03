Ліга 1: Ліон завдав ПСЖ першої поразки в чемпіонаті, Нім і Монпельє зіграли внічию

Завершилися два поєдинки недільної програми 23-го туру французької Ліги 1: Ліон несподівано переграв Парі Сен-Жермен, а Монпельє втратив очки в Німі.

Франція, Ліга 1, 23-й тур

Ліон – ПСЖ – 2:1

Голи: Мусса Дембеле, 33, Фекір, 49 (пенальті) – Ді Марія, 7

Нім – Монпельє – 1:1

Голи: Ландр, 2 – Делор, 73

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Парижани зуміли швидко відкрити рахунок. Дракслер відібрав м'яч у центрі поля, пройшов із ним до штрафного майданчика та вчасно віддав на вільного Ді Марію, а Анхель спокійно переграв Лопеша низовим ударом у дальній кут. Та здаватися на милість гранда "ткачі" не збиралися. Вони відразу перехопили ініціативу та постійно тримали в напрузі оборону ПСЖ. Зрештою, на 33-й хвилині Ліон зумів зрівняти рахунок: Дюбуа навісив із правого флангу, а Мусса Дембеле у верховій боротьбі переграв Ареола.

А на початку другої половини гри форвард Ліона заробив одинадцятиметровий після того, як його на вході до штрафного майданчика збив Тьягу Сілва. Пенальті за фол проти Дембеле впевнено реалізував Фекір. Після цього команди помінялися ролями. Тепер Париж більше контролював м'яч і створював один за одним момент біля володінь "ткачів". Проте, бодай зрівняти рахунок зіркові гості так і не зуміли. Таким чином, Ліон став першою командою, якій вдалося завдати поразки ПСЖ у французькій першості в сезоні 2018/19.

Натомість Нім і Монпельє виявити сильнішого не зуміли. Хоча господарі відкрили рахунок уже на старті поєдинку. Тежі Саваньє подав із кутового, а Лоїк Ландр головою відправив м'яч у нижній кут воріт. Гості з Окситанії зуміли відігратися в середині другого тайму. Це Гаетан Лаборд класно закинув на Анді Делора, а форвард спокійно переграв кіпера в ближньому бою. Через втрату очок Монпельє не зміг піднятися на 4-ту сходинку, обійшовши Сент-Етьєн. Нім залишився на 11-му місці. У верхній частині таблиці без змін: ПСЖ, незважаючи на поразку, йде першим, а найближчий переслідувач відстає на 10 очок при двох іграх в запасі у команди Тухеля. Ліон – третій.