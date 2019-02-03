АЕК Чигринського в драматичному матчі вирвав нічию у ПАОКа Шахова

Завершився матч 19 туру чемпіонату Греції між АЕКом та ПАОКом. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".
Чемпіонат Греції 2018/19, 19-й тур
АЕК – ПАОК – 1:1
Голи: Понсе, 74 – Маурісіу, 10
Вилучення: Лео Жаба (ПАОК),32
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Дербі активніше розпочали гості, і вже на 10-й хвилині Маурісіу вивів ПАОК вперед. Втім, вже незабаром підвів свою команду Лео Жаба, який отримав другу жовту картку та покинув поле.
У більшості АЕК став більше атакувати, і в другому таймі Понсе зумів відновити статус-кво. Результат – гольова нічия.
Захисник АЕКа Дмитро Чигринський провів на полі увесь матч, хавбек ПАОКа Євген Шахов вийшов у стартовому складі і був замінений на 64-й хвилині.
ПАОК має в активі 51 очко та очолює турнірну таблицю, АЕК із 37 пунктами перебуває на 3 місці.
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