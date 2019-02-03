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АЕК Чигринського в драматичному матчі вирвав нічию у ПАОКа Шахова

21:28 46 Читать на русском
АЕК Чигринського в драматичному матчі вирвав нічию у ПАОКа Шахова
АЕК Чигринського в драматичному матчі вирвав нічию у ПАОКа Шахова

Завершився матч 19 туру чемпіонату Греції між АЕКом та ПАОКом. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Греції 2018/19, 19-й тур

АЕК – ПАОК – 1:1

Голи: Понсе, 74 – Маурісіу, 10

Вилучення: Лео Жаба (ПАОК),32

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Дербі активніше розпочали гості, і вже на 10-й хвилині Маурісіу вивів ПАОК вперед. Втім, вже незабаром підвів свою команду Лео Жаба, який отримав другу жовту картку та покинув поле.

У більшості АЕК став більше атакувати, і в другому таймі Понсе зумів відновити статус-кво. Результат – гольова нічия.

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський провів на полі увесь матч, хавбек ПАОКа Євген Шахов вийшов у стартовому складі і був замінений на 64-й хвилині.

ПАОК має в активі 51 очко та очолює турнірну таблицю, АЕК із 37 пунктами перебуває на 3 місці.

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Теги
Світ Євген Шахов Євген Шахов Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни ПАОК ПАОК
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