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"Сала б нами пишався", – тренер Кардіффа Уорнок пригадав зниклого безвісти форварда після перемоги над Борнмутом

10:46 83 Читать на русском
"Сала б нами пишався", – тренер Кардіффа Уорнок пригадав зниклого безвісти форварда після перемоги над Борнмутом
Ніл Уорнок / Фото ФК Кардіфф

Головний тренер Кардіффа Ніл Уорнок зворушливо прокоментував перемогу над Борнмутом (2:0), пригадавши зниклого безвісти форварда клубу Еміліано Салу.

"Сала пишався б нами цього вечора. Еміліано був чудовою людиною. Вперше я зустрів його кілька місяців тому і відразу був вражений його характером. Я став його шанувальником.

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У матчі з Борнмутом вболівальники були на висоті. Це був дуже емоційний момент для всіх нас. Публіка була надзвичайною. Було вкрай важливо здобути перемогу", – цитує Уорнока AFP.

Нагадаємо, літак з нападником Кардіффа Еміліано Салою на борту зник над Ла-Маншем пізно ввечері 21 січня. Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста ні до чого не призвели.

Після 25-ти турів АПЛ Кардіфф перебуває в зоні вильоту на 18-й сходинці.

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Кардіфф - Борнмут: Субота 02 лютого 2019

Кардіфф
Матч завершено
2 : 0
Борнмут
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Англія Кардіфф Кардіфф Ніл Уорнок Ніл Уорнок Кардіфф - Борнмут Еміліано Сала Еміліано Сала
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