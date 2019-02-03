Шахтар – Партизан – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо в третьому матчі на другому зимовому зборі в Туреччині програв сербському Партизану. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Партизан.

Контрольний поєдинок

Шахтар – Партизан – 0:2

Голи: Ніколіч, 8, Шчекіч, 39

Шахтар поступився Партизану в контрольному матчі

Шахтар у третьому спарингу під час другого збору в Туреччині зіграв проти віце-чемпіона Сербії Партизана. Вже на початку зустрічі Неманья Ніколіч відкрив рахунок у зустрічі, а незадовго до перерви Шчекіч подвоїв перевагу. "Гірники" не змогли забити бодай гол престижу і поступились із рахунком 0:2.