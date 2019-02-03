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Шахтар – Партизан – 0:2 – відео голів та огляд матчу

19:15 365 Читать на русском
Шахтар – Партизан – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Шахтар – Партизан – 0:2 / ФК Шахтар

Динамо в третьому матчі на другому зимовому зборі в Туреччині програв сербському Партизану. Дивіться відео голів та огляд матчу Шахтар – Партизан.

Контрольний поєдинок

Шахтар – Партизан – 0:2

Голи: Ніколіч, 8, Шчекіч, 39

Шахтар поступився Партизану в контрольному матчі

Шахтар у третьому спарингу під час другого збору в Туреччині зіграв проти віце-чемпіона Сербії Партизана. Вже на початку зустрічі Неманья Ніколіч відкрив рахунок у зустрічі, а незадовго до перерви Шчекіч подвоїв перевагу. "Гірники" не змогли забити бодай гол престижу і поступились із рахунком 0:2.

Товариські матчі

Шахтар - Партизан: Неділя 03 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
0 : 2
Партизан
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