Україна

Мірча Луческу – серед претендентів на тренерське крісло збірної Румунії. Динамо приписують пошуки заміни фахівцю, однак переможець Копа Лібертадорес відмовив киянам. Луческу тим часом готовий віддати кількох гравців Динамо в оренду європейському клубу.

Красніков анонсував зимове підсилення Металіста. Дентінью знайшов новий клуб після відходу з Шахтаря – несподівана "зрада" від бразильця. Кривбас може викупити Хобленка і ще одного гравця в СК Дніпро-1.

Європа

Андрій Шевченко зберігає оптимізм після 0:5 у перших трьох матчах з Дженоа – подальший календар жахає. Тренер поставив крапку в історії трансферу Ярмоленка до Італії, але Дженоа готує перший зірковий трансфер.

Крістіан Еріксен повернувся до тренувань з данським клубом після трагедії на Євро-2020. Роналду викличуть на допит до прокуратури Італії. А Кріштіану продовжує феєрити. Його дубль приніс МЮ перемогу над Арсеналом. Португалець забив 800-й гол у кар'єрі. Каррік офіційно покинув МЮ.

Інше

Мессі навіть не в п'ятірці: як Україна проголосувала за "Золотий м'яч-2021". Олександр Зінченко стає рятівником Ман Сіті, але викликає суперечку фанатів і ЗМІ – як Англія реагує на гучне повернення українця.