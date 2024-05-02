Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно не збирається брати на себе відповідальність за жахливий трансфер Ромео Лавії.

Влітку "сині" не пошкодували 60 млн євро, щоб вирвати хавбека Саутгемптона з-під носа Ліверпуля. Дебютний сезон 20-річного Лавії на Стемфорд Брідж виявився жахіттям – серія травм і всього 32 хвилини на полі у одному матчі.

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"Кажуть, що Ромео не грає через Почеттіно. Але фактично я навіть ніколи не тренував Лавію. Він прибув до нас травмованим. Потім він зазнав повторної травми і досі не може грати.

Ми приїхали з іншого клубу, не прилетіли з Марса, щоб керувати цими футболістами. Це неповага з боку людей, яким нудно вдома, тому вони пишуть всяке у соціальних мережах", – наводить гнівні слова Почеттіно Daily Mail.

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