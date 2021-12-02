Динамо було серед клубів, які цікавилися 42-річним португальцем, стверджує UOL.

Динамо реалізувало велику мрію Вітінью

Феррейра вдало працює на чолі Палмейраса, вигравши цьогорічний Копа Лібертадорес. Контракт тренера з "вердао" розрахований до кінця 2022 року, проте вже зараз у нього була низка пропозицій. Компанію Динамо складали Аль-Райян, Аль-Наср, Фенербахче і Бордо.

Втім, усім претендентам Феррейра відмовив, оскільки має ще привабливішу перспективу. Португальця вважають кандидатом на заміну Марсело Б'єлсі, у якого складається дуже важкий сезон з Лідсом.

Екс-легіонери Динамо і Шахтаря виграли Копа Лібертадорес – Палмейрас захистив титул у бразильській битві з Фламенго