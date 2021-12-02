30 листопада добіг до завершення контракт Мірела Редоя зі збірною Румунії. Тамтешня федерація футболу вже розпочала пошуки наступника, а її віце-президент Аурел Цикляну назвав 12 кандидатів на вакантне місце.

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"Кожен член технічної комісії виступив, висловив думку щодо ситуації, критеріїв, минулого та майбутнього запропонованого тренера чи тренерів. Були виділені деякі імена, загалом їх 12: обидва Луческу (Мірча і Разван), обидва Йорданеску (Едвард і Ангел), Георге Хаджі, Віктор Піцурке, Космін Олерою, Дан Петреску, Адріан Урся, Адріан Муту, Ласло Болоні і Георге Гілча", – цитує Цикляну PlaySport.

Нагадаємо, Мірча Луческу вже мав досвід тренерської роботи у збірній Румунії – протягом 1981-1986 років. Контракт 76-річного фахівця з Динамо розрахований до літа 2024-го.

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