Саму Кастільєхо є одним із фаворитів українського фахівця на підсилення атаки, повідомляє TUTTOmercatoWEB з посиланням на Tuttosport.

Шевченко поставив крапку в історії трансферу Ярмоленка до Дженоа

Стефано Піолі надає вінгеру обмаль ігрового часу в поточному сезоні – лише 89 хвилин у трьох матчах. Відтак, переїзд із Мілана в Геную є більш ніж можливим, адже Кастільєхо задумується про зміну клубної прописки. Визначальну роль у переході в Дженоа має відіграти постать Андрія Шевченка.

Нагадаємо, 26-річний іспанець виступає за "россонері" з 2018 року. Його контракт з Міланом розрахований до літа 2023-го.

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