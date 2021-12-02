Головний тренер Динамо Бухарест Мірча Реднік зізнався, що Мірча Луческу може відпустити кількох представників киян в оренду.

"Луческу готовий допомогти і сказав, що може це зробити. Він заявив, що має велику кількість футболістів.

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Йому б не склало труднощів позичити нам одного чи двох гравців для отримання ігрової практики. Саме такою я бачу співпрацю з Мірчею", – заявив Реднік у коментарі Digi Sport.

Раніше повідомлялось, що київське Динамо хотіло розпочати активну співпрацю з румунським колективом. Команди навіть проводили спільний товариський поєдинок у березні.

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