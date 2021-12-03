Украина

Мирча Луческу – среди претендентов на тренерское кресло сборной Румынии. Динамо приписывают поиски замены специалисту, однако победитель Копа Либертадорес отказал киевлянам. Луческу тем временем готов отдать несколько игроков Динамо в аренду европейскому клубу.

Красников анонсировал зимнее усиление Металлиста. Дентинью нашел новый клуб после ухода из Шахтера – неожиданная "измена" от бразильца. Кривбасс может выкупить Хобленко и еще одного игрока у СК Днепр-1.

Европа

Андрей Шевченко сохраняет оптимизм после 0:5 в первых трех матчах с Дженоа – последующий календарь ужасает. Тренер поставил точку в истории трансфера Ярмоленко в Италию, но Дженоа готовит первый звездный трансфер.

Кристиан Эриксен вернулся к тренировкам с датским клубом после трагедии на Евро-2020. Роналду вызовут на допрос в прокуратуру Италии. А Криштиану продолжает феерить. Его дубль принес МЮ победу над Арсеналом. Португалец забил 800-й гол в карьере. Каррик официально покинул МЮ.

Другое

Месси даже не в пятерке: как Украина проголосовала за "Золотой мяч-2021". Александр Зинченко становится спасителем Ман Сити, но вызывает спор фанатов и СМИ – как Англия реагирует на громкое возвращение украинца.