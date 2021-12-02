Після зупинки серця на Євро-2020 Крістіан Еріксен повернувся до тренувань у своєму колишньому клубі Оденсе, повідомляє Sky Sports.

Еріксен налаштований відновити кар'єру у наступному сезоні – хавбек вперше почав тренуватися після зупинки серця на Євро

"Еріксен зв'язався з нами, і зараз тренується індивідуально", – сказав представник данського клубу.

Нагадаємо, Крістіан не міг залишатись в Інтері, адже його проблеми із серцем не дозволяють півзахиснику тренуватись у професіональному клубі в Італії. За прогнозами, Еріксен може повернутись на поле вже наступного сезону.

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