Еріксен повернувся до тренувань з данським клубом
Півзахисник Крістіан Еріксен підтримує форму на батьківщині.
Після зупинки серця на Євро-2020 Крістіан Еріксен повернувся до тренувань у своєму колишньому клубі Оденсе, повідомляє Sky Sports.
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"Еріксен зв'язався з нами, і зараз тренується індивідуально", – сказав представник данського клубу.
Нагадаємо, Крістіан не міг залишатись в Інтері, адже його проблеми із серцем не дозволяють півзахиснику тренуватись у професіональному клубі в Італії. За прогнозами, Еріксен може повернутись на поле вже наступного сезону.
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