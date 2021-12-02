"Це складний момент, але ми його подолаємо. Хоча попереду дуже непрости календар – дербі, Ювентус, Лаціо та Аталанта.

Дженоа – Мілан – 0:3 – відео голів та огляд другої поразки Шевченка в Серії А

У матчі з Міланом (0:3) ми намагалися покращити якість. Команда старалася, проте нам не пощастило. Дженоа також могла забити, але другий пропущений гол став для нас ударом. Нуль голів у трьох матчах? Потрібно трохи удачі, цього разу голкіпер Мілана діяв дуже добре. Давайте продовжимо цей шлях", – наводить слова Шевченка Pianeta Genoa.

Нагадаємо, у перших трьох матчах з Дженоа українець набрав лише очко і показав різницю голів 0:5. "Грифони" йдуть у зоні вильоту, але до рятівного місця бракує одного пункта.

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