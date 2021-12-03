Матч між Ман Юнайтед і Арсеналом на Олд Траффорд був центральним у 14-му турі. Манкуніанці в попередньому турі розписали нічию з Челсі, але "канонірів" необхідно було перемагати за будь-яку ціну – "дияволи" йшли на 10-й сходинці, з відставанням у 6 очок від топ-4 й без виграшів у останніх трьох матчах АПЛ. Лондонці ж в разі тріумфу на "Театрі мрій" піднялись би в зону ЛЧ.

На старті зустрічі ігрової переваги ніхто не захопив, але гості явно виглядали активніше. Розмінявшись дальніми ударами в руки голкіперів, "гармаші" провели одразу чотири кутових за 14 хвилин – і саме четвертий приніс успіх. Щоправда, манкуніанці самі допомогли супернику. При подачі Арсенала з корнера Фред наступив на ногу Де Хеа, а той впав, відвернувшись від поля. М'яч, тим часом, винесли на Ель Нені. Опорник лондонців скинув сферу на Сміта-Роу, а той пробив у порожній ближній кут.

Мартін Аткінсон не поспішав зараховувати гол, але через три хвилини він таки вказав на позначку. VAR помітив, що фолу не було, а сам арбітр не встиг свиснути до удару. Арсенал повів у рахунку – 1:0!

В наступні півгодини матч хоч і виглядав динамічно, але цікавими моментами не тішив. У Манчестер Юнайтед було кілька дальніх ударів – один з них провів Магуайр, спрямувавши м'яч над поперечкою. Ще один його постріл взяв Ремсдейл. У Арсенала можна згадати гостре вривання Мартінеллі на правий край штрафного зі слабким ударом повз ближню стійку. В цілому ж, команди вели поєдинок на рівних, круто розігруючи м'яч, непогано пресингуючи й час від часу допускаючи грубі помилки.

Здавалося, що в такому рівному й сухому поєдинку голів до перерви вже не заб'ють, однак на 44-й хвилині "дияволи" зрівняли рахунок! Вийшло красиво: Санчо з лівого флангу віддав проникний пас на кут воротарського, Фред одразу ж перевів м'яч вправо на Фернандеша, а Бруну замкнув метрів з восьми – 1:1! Саме з цими цифрами на табло футболісти відправились відпочивати.

Другий тайм Манчестер Юнайтед розпочав агресивно. Вже за дві хвилини після відновлення гри Роналду міг виводити "дияволів" уперед, отримавши шикарний пас від Бруну Фернандеша, прибравши в штрафному Партея й вистріливши в ближній кут – Ремсдейл парирував ногою! На 51-й по воротах із середньої дистанції вистрілив Рашфорд (точно в руки голкіперу), а на 52-й господарі таки дотиснули Арсенал.

Гол манкуніанців виявився дуже простим: Рашфорд прорвався правим флангом і прострілив у центр карного майданчика, а Роналду замкнув у дотик – 2:1! До речі, Кріш забив свій 800-й гол у професійній кар'єрі й 60-й гол на "Олд Траффорд" в матчах АПЛ (друге місце після Руні). Легенда!

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Радість господарів, однак, тривала недовго. Вже на 54-й хвилині Арсенал відповів практично ідентичним взяттям воріт: Партей запустив Мартінеллі у прохід правим флангом, Габріель викотив ідеальну передачу на 11 метрів, а Едегор точним ударом з ходу поцілив у лівий нижній кут – 2:2! Цікаво, що Мартін став другим норвежцем, якому вдалося відзначитись на "Олд Траффорд" у матчі АПЛ між Арсеналом і МЮ. Першим був Уле-Гуннар Сульшер.

Після цього команди розмінялися низкою непоганих атак із перспективними закиданнями та передачами. В них вдалося витиснути по одному моменту. Арсенал свій шанс отримав на 65-й хвилині, коли Обамеянг влетів на правий край карного майданчика й потужно пробив під поперечку. Де Хеа парирував, а добивання головою від Тавареша пройшло значно вище воріт.

МЮ ж на 68-й відповів проникним пасом від Санчо з лівого флангу в штрафний під вривання Фреду – Едегор збив його у підкаті, а Мартін Аткінсон після перегляду відеоповтору призначив пенальті! Роналду впевнено його реалізував, вдаривши по центру. 3:2!

Мікель Артета одразу ж зняв з гри Сміта-Роу, випустивши Сака. Особливо зміст гри не змінився – команди продовжували працювати на рівних і провалювати завершальну фазу атак. Втім, на 78-й хвилині Арсенал таки міг зрівняти рахунок внаслідок подачі Томіясу та вдалого рикошету від Таллеса. Мартінеллі підхопив м'яч і пробив у захисника, а Обамеянг, підхопивши відскок, опинився прямо перед Де Хеа. П'єр-Емерік пробив прямо в нього, а лайнсмен після цього таки свиснув офсайд.

На останні 10 хвилин основного часу Мікель Артета кинув у бій Ляказетта та Нкетію. Майкл Каррік, своєю чергою, випустив Лінгарда для контратак, а на компенсовані п'ять хвилин вийшли також Марсьяль і Ван де Бек. Ініціативу остаточно захопив Арсенал – втім, лишень одного разу "каноніри" реально були близькими до порятунку. На 85-й хвилині Сака залишився відкритим на правому краю штрафного, отримав передачу й пробив, але постріл парирували.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "червоних дияволів". Манчестер Юнайтед набрав 21 очко й піднявся на сьоме місце в АПЛ. Арсенал з 23 заліковими балами залишається п'ятим.

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