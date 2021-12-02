"Трансферами займатиметься спортивний директор. Зараз клуб його шукає, обирає. Я зайнятий командою, у нас зараз багато матчів.

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Я вже казав, що у команді зайнято два місця гравців без паспорту ЄС. Ми не можемо брати гравців без європейського паспорта. Чи зацікавлений я у послугах Ярмоленка? Я відповів на запитання – ми не можемо запрошувати гравців, які не мають європейського паспорта", – сказав Шевченко у коментарі PRESSING.

Нагадаємо, наступного літа Ярмоленко стає вільним агентом. У поточному сезоні українець провів за Вест Хем 15 матчів, забив 1 гол та віддав 3 асисти.

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