В останніх матчах за Барселону Канселу проявив себе не найкращим чином. Він не зіграв помітну роль в іграх із ПСЖ у Лізі чемпіонів і з Реалом у чемпіонаті. Його виступи викликали критику вболівальників, які поставили під сумнів профпридатність Жоау. Однак це не змінило думку щодо гравця зі сторони спортивного директора клубу Деку та головного тренера команди Хаві. Обидва керівники Барселони, як і раніше, вважають Канселу сильним фланговим захисником і хотіли б продовжити його перебування в столиці Каталонії ще на рік. Про це інформує Marca.

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У Барселони немає зайвих 25-30 млн євро, щоб викупити захисника у Манчестер Сіті. Ідея "блаугранас" полягає в домовленості з "містянами" про другий сезон оренди для Канселу, який цього сезону грає частіше зліва, ніж справа – через травму Бальде. Барселона цінує те, що португалець на своїй позиції завжди націлений на атаку – цим він надає команді атакувального стилю.

Самому Канселу дуже комфортно в Барселоні і він хотів би продовжити свою кар'єру саме тут. Він заявляє про це публічно, і в Манчестер Сіті обізнані про це. Англійському гранду доведеться ухвалити рішення про майбутнє захисника, але все говорить про те, що Сіті погодиться продовжити оренду Жоау: Пеп Гвардіола на нього більше не розраховує.

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