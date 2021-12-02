Роналду викличуть на допит до прокуратури Італії
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналдуможе найближчим часом повернутись до Італії.
Туринська прокуратура має намір допитати Кріштіану Роналду у справі про фінансові махінації Ювентуса, повідомляє La Gazzetta dello Sport.
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Підозрюється, що боси "Старої Синьйори" перераховували зарплатню португальцю, оминаючи офіційну фінансову звітність. Нещодавно правоохоронці проводили обшуки у штаб-квартирі Ювентуса.
Нагадаємо, 36-річний Роналду влітку перебрався з Юве до Манчестер Юнайтед. Туринці отримали за трансфер близько 20 млн євро.
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