"Потрібно думати про Прем'єр-лігу. Якщо ми зараз когось візьмемо, то це повинно бути підсилення вже під УПЛ. Друге – якщо це будуть легіонери, то знадобиться адаптація. Окрім них ми плануємо підсилюватися і українськими футболістами. Це теж важливо.

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У нас ще й Кубок, де можуть грати стільки ж легіонерів, як у Прем'єр-лізі. Думаю, взимку може бути невелике підсилення. Будуть нові обличчя, а там вже дай Бог, що покажуть себе", – заявив Красніков у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, на зимову паузу Металіст пішов лідером Першої ліги з величезним відривом, а також гарантував собі місце в 1/4 фіналу Кубка України.

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