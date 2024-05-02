Челсі приймає Тоттенхем у перенесеному матчі 26 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Тоттенхем стартує о 21:30 за київським часом. Пряму трансляцію можна дивитися на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

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Михайло Мудрик зберіг місце в старті Челсі на фоні жахливої кадрової ситуації. У "синіх" 14 травмованих з основної команди, тому в запасі лише молодь – підсилення немає.

Стартові склади команд

Челсі: Петровіч – Гілкріст, Чалоба, Бадіашіль, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Мадуеке, Палмер, Мудрик – Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Ашампонг, Касадей, Каслдін, Вашингтон, Дайєр, Стардж, Тауряйнен, Тайрік.

Тоттенхем: Вікаріо – Порро, Ромеро, ван де Вен, Емерсон – Біссума, Сарр – Джонсон, Кулусевскі, Сон – Рішарлісон.

Запасні: Остін, Бентанкур, Драгушін, Хіль, Хьойберг, Ло Чельсо, Маддісон, Мур, Скіпп.