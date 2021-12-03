Каррік оголосив про свій відхід з клубу після перемоги над Арсеналом (3:2), повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Історичне досягнення Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2

"Час, проведений мною в цьому чудовому клубі, завжди буде для мене найкращим у кар'єрі. Коли я підписав контракт понад 15 років тому, я навіть у своїх найсміливіших мріях не міг уявити, що виграю стільки трофеїв.

Звичайно, я ніколи не забуду цих фантастичних спогадів у кар'єрі як гравця, так і члена тренерського штабу. Однак після довгих роздумів я вирішив, що зараз найкращий час покинути клуб", – цитує Карріка прес-служба клубу.

Зазначимо, що Майкл виступав за МЮ з 2006 по 2018 роки, відіграв у 464 матчах, забив 24 голи та віддавши 32 асисти. У 2018 році Каррік завершив ігрову кар'єру, після чого увійшов до тренерського штабу Жозе Моурінью, а потім був асистентом Уле Гуннара Сульшера.

Манчестер Юнайтед переміг Арсенал у ефектній перестрілці з п'ятьма голами – Роналду оформив історичний дубль