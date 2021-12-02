Хавбек близький до переходу у Форталезу, повідомляє Тorcedores з посиланням на журналіста Емерсона Жуніора.

Шахтар хоче вберегти Тете від зазіхань європейських грандів – бразильцю запропонували новий контракт

Головний тренер "левів" вже схвалив кандидатуру Дентінью, тому для підписання угоди залишилося владнати формальні питання. Вибір 32-річного бразильця дещо дивує, адже йому пророкували повернення в рідний Корінтіанс. Саме звідти він і переходив до Шахтаря 10 років тому за 7,5 млн євро.

Нагадаємо, у складі "гірників" хавбек виступав з 2011 по 2021 роки, провів 197 поєдинків, у яких забив 29 голів та зробив 16 асистів. Місяць тому Дентінью отримав статус вільного агента і сам обирає собі нове місце роботи.

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