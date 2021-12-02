Стівен Джеррард після двох перемог на старті тренерської кар'єри в англійській Прем'єр-лізі отримав найважчого суперника. Складніше на цьому етапі може бути хіба що проти атакувальної машини Ліверпуля – рідної команди легенди "червоних". Астон Вілла іспит Ман Сіті склала прекрасно. За очікуваними голами нічия. Ба більше, бірмінгемці стали командою, яка дозволила підопічним Гвардіоли створити найменше якісних моментів зі всіх суперників у поточному сезоні. Манчестерці награли лише на 0,9 xG за даними аналітичного порталу Fbref. Навіть у програних дуелях проти Кристал Пелас і ПСЖ було значно більше шансів перемогти.

- Aston Villa kept Manchester City to their lowest recorded expected goals value of the season at 0.9 xG yesterday.



Villa also recorded their highest tally of pressures (191) in this game.



Gerrard’s work rate beginning to take shape#AVFC pic.twitter.com/7VxEmkX9Vg — PGR (@pgr_analytics) December 2, 2021

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Віллани також награли на 0,9 очікуваного гола. Обидві команди створили лише по одній стовідсотковій нагоді за підрахунками Opta. Фактично, якби Чуквуемека реалізував свій явний гольовий шанс, бути б як мінімум нічиїй. А ще Астон Вілла виконала рекордну для свого сезону кількість спроб індивідуального пресингу на суперника (191). Лише в одному матчі успішність цих спроб тиску була вищою, ніж у звітній грі (47). При володінні м'ячем у ті ж 36-37%, що проти Брайтона і Кристал Пелас, бірмінгемці атакували опонентів в рази частіше (раніше було 149 і 133). Джеррард однозначно завів "левів" за якихось 3 тури, беручи приклад з Тухеля – для перших якісних змін у команді не потрібно працювати з нею місяцями.

Відтак Зінченко вийшов проти дуже агресивного і мотивованого суперника. Сашку традиційно в зимову пору дістається більше хвилин. Цього разу посприяло легке пошкодження Кайла Вокера, через яке Канселу вийшов праворуч, а Зінні повернувся на звичне місце лівого фулбека. Хоча з епідемією травм у середині поля (на лавці запасних проти Вілли опинилися тільки неготові навіть до 30 хвилин гри Фоден і Гріліш, а також суцільний молодняк з дубля – хлопці від 18 до 19 років) не здивуємося, якщо в наступних турах Гвардіола ще раз випустить українця поближче до атаки, як було проти ПСЖ.

Напередодні ж Олександр впорався дуже гідно. За версією SofaScore отримав 4 найкращий бал у команді (7,4). FotMob помістив у топ-3 (7,9). WhoScored оцінив найнижче: 7,1, а це лише 8 бал серед усіх гравців матчу. Саме 24-річний українець врятував Сіті від першого справжнього моменту біля воріт Едерсона, встигнувши заблокувати удар Бейлі метрів з 10, коли ще рахунок був 0:0. І що з того, що манчестерці володіли м'ячем 85% часу в перші 10 хвилин? Без цього порятунку гра могла піти зовсім інакшим шляхом. На 22 хвилині Зіна завдав рідкісного на клубному рівні прицільного удару. Мартінес без проблем впорався з дальньою спробою.

Почав результативну атаку на 0:1, змістившись у центр та віддавши передгольовий пас на Стерлінга. Тут наш легіонер спершу перспективно відкривався, але Рахім вирішив прострілити в центр. Якби Зінченко пішов до кінця, міг розстрілювати ворота, натомість вийшов ефектний тандерболт від Діаша. Далі Олекс ще кілька разів непогано обігравався зі Стерлінгом, замилюючи очі півзахисникам, аби ті лишали англійця 1 в 1 без підстраховки. А на 53-й пробив удруге, що з ним трапляється ще рідше. Тут уже діяв не так добре. Відразу троє зіркових партнерів (Жезус, Бернарду та Марез) залишилися вкрай розчарованими цим рішенням, висловивши певні претензії Зінні.

Відзначимо, що українець став лідером матчу за кількістю контактів з м'ячем (100). Також припустився лише 6 втрат, що майже вдвічі менше, ніж у середньому за попередній сезон. Тричі йшов у відбір зі стовідсотковою успішністю. За точністю пасу (95%, тільки 4 помилки) з Олександром може позмагатися хіба що одноклубник Аке (100%). Дуже пристойно відборовся, вигравши 5 з 7 єдиноборств. Ще 6 разів відновлював володіння м'ячем для Ман Сіті, що стало одним з найкращих результатів серед гостей.

Ejemplo claro de ello el caso de Zinchenko. El ucraniano, con la fulgurante adaptación de Cancelo al lateral zurdo, ha perdido protagonismo.



Bien, pues ayer cuajó un señor partido y además actuando mucho más abierto, siendo más extremo que ese lateral-interior. pic.twitter.com/9AJo31c7aV — Pakillo Mariscal (@MariscalPakillo) December 2, 2021

Гру лідера збірної України відзначився навіть тактичний аналітик іспанського Радіо Marca Пакільйо Маріскаль: "Найбільше у цьому Ман Сіті вражає здатність будь-кого, хто грає там, настільки чітко усвідомлювати вказівки Гвардіоли, що навіть за умови значної ротації чи тактичних змін він діє на полі без особливих страждань. Яскравим прикладом цього стала справа Зінченка. Українець через блискучу адаптацію Канселу до позиції лівого захисника втратив провідні ролі в команді. Та вчора хлопчина видав блискучий дорослий матч великого майстра, граючи більше на позиції вінгера, ніж латераля".

Водночас найбільшу полеміку серед вболівальників Манчестер Сіті викликав епізод з пропущеним голом. Це нічого, що Канселу та Бернарду Сілва дружно проспали удар Воткінса після прострілу з кутового. Фанати мають претензії до Зіни! Мовляв, він дозволив Ешлі Янгу заробити цей стандарт. Екс-гравець МЮ, справді, майже обігнав українця ривком (дивіться скріншоти вище), але Сашко встиг поставити спину, після чого отримав ліктем. Звісно, що на швидкості Зінченко полетів з м'ячем за межі поля.

Відзначають, що 53-річний арбітр Майк Дін не дозволяв подібні фокуси в інший бік, миттєво фіксуючи аналогічні силові порушення проти гравців Астон Вілли. Однак українському легіонерові дорікають: все ж мав би бути фізично міцнішим і витримати прийом опонента, який далеко не кожен вважає фолом. Відомий журналіст Сем Лі переконує, що там не було порушення правил. Профільний кореспондент вихваляє Стерлінга: "Найкращий матч за роки". Очевидно, що Олекс також допоміг Рахіму розкритися, створюючи максимально зручні умови для гри.

На The Athletic не тільки критикують, а й підтримують: "На мій погляд, Зінні провів дійсно дуже солідний тайм, враховуючи відсутність ігрової практики. Прекрасні 45 хвилин футболу. Відсутність Гюндогана глибоко відчувалася. Знову клас Родрі. Зінні підчищає, як завжди". Профільний портал Manchester Evening News виставив високі 8 балів: "Хороший блок на початку допоміг зберегти рахунок. Добре співпрацював зі Стерлінгом на лівому фланзі, завдаючи шкоди захисту Вілли. Ще один виступ, яким виправдав довіру головного тренера". Кращих оцінок удостоїлися лише автори голів Діаш та Бернарду.

Фанати, які голосували на сайті, також не поскупилися (7,5). Лише троє партнерів українця отримали вищий середній бал. Той же Канселу цього разу був далеко не таким солідним, дещо втомленого португальця оцінили значно нижче. "Блискучий блок" Зінченка, який скасував раннє взяття воріт, відзначає Sky Sports. Утім журналісти поставили Сашку найгіршу оцінку (6, настільки ж мало отримали лише 4 суперники). Daily Mail також пошкодувала балів (6,5). Газета відзначає, що Гвардіола нагримав на Зінченка за шалений дальній удар, а після цього Діаш також спробував свою гармату "Сміливий хлопець", – резюмує видання.

Фанатський портал City Extra тільки Стерлінга, Діаша та гравця матчу (за версією Гвардіоли найкращого в АПЛ станом на зараз) Бернарду Сілву оцінив вищим балом (7). "Врятував Сіті вирішальною дією у першій атаці Вілли. Дуже добре комбінував у передній лінії, хоча йому явно не вистачає такого темпу, коли треба повертатися назад, який є у Вокера чи Канселу. Були певні розбіжності щодо того, чи фолили проти нього перед кутовим, який привів до взяття воріт. Особисто я вважаю, що йому дуже не пощастило в тому епізоді, адже мав заробити штрафний удар. Тому не занижував би оцінку за це".

Підсумовуючи, більшість уболівальників видають позитивний вердикт на перший повний матч Зінченка в сезоні АПЛ (ще були 2 матчі в ЛЧ та Кубку ліги). Солідний, впевнений у собі, надійний з контролем і просуванням м'яча у фінальну третину. Ніби й не було начисто програної конкуренції Канселу. Він повернувся і точно заслужив нових шансів. Якщо не на вихідних у чемпіонаті Англії на полі Уотфорда, то в Лізі чемпіонів проти РБ Лейпциг, де можна дозволити собі потужну ротацію і вихід ще кількох дублерів.

It doesn't get spoken enough about how Zinchenko's transfer from FK Ufa to Manchester City costed just 1.7M. What an absolute bargain ? pic.twitter.com/6dSpZU7LkA — City Chief (@City_Chief) December 2, 2021

Знову почали згадувати, що українець дістався Ман Сіті за 1,7 мільйона фунтів, що зараз видається абсолютною знижкою. Наголошують і на цікавому факті. Серед тих, хто мінімум 5 разів виходив у складі Сіті, за неповні 4 місяці сезону не забивали лише троє – воротар Едерсон, захисник Стоунз і Зінченко. Після останніх матчів уже 17 футболістів основної обойми відзначалися забитими голами в якомусь із турнірів. А враховуючи універсальність команди Гвардіоли, чекати можна будь-чого. Олександр, до слова, востаннє забивав за клуб майже 2 роки тому (4 січня 2020-го в Кубку Англії). Перед тим інший його гол трапився також у січні. Чекаємо невдовзі третій?