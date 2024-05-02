Українець пропустив 2 голи у першому півфіналі ЛЧ проти Баварії, але серйозних претензій до нього не було. У наступній грі проти Кадіса Лунін цілком може опинитися в запасі – Куртуа нарешті готовий дебютувати в сезоні після двох травм колін. Видання Relevo непокоїть Андрія прогнозом щодо цієї конкуренції.

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"Реальність така, що Куртуа повернувся у чудовій формі після своєї останньої травми, яка виявилася менш серйозною, ніж здавалося спочатку. Навряд слід виключати участь бельгійця у вирішальних матчах кінцівки сезону. У роздягальні його бачать готовим, з кожним днем він почувається краще, і тренерський штаб довіряє йому. Вони люблять його. Важливість Куртуа в Реалі велика, і саме тому з цього моменту існує спокуса поставити саме на нього. До кінця.

У клубі також цінують чудову гру Луніна. Він перевершив усі очікування, закарбувавши свої виступи, такі як вечір у Манчестері, який тепер назавжди залишиться в пам'яті "вершкових". Відбиття пенальті Бернарду Сілви ознаменувало до і після його кар'єри.

Лунін переконав настільки, що заслужив продовження контракту. Але Лунін – це не Куртуа. Тренерський штаб Реала дуже чітко це розуміє. Вони відзначають великі недоліки, які відчувають захисники без бельгійця, особливо на стандартах, коли Лунін недопрацьовує у захисті свого штрафного майданчика.

Також є питання щодо ухвалення рішень українцем. У Мюнхені тренери дорікали Луніну за деякі деталі. Наприклад, у його рухах перед голом Сане. Андрій замість короткого пасу віддав довгий, що призвів до втрати, а потім і першого гола. Лунін отримав догану від тренерів.

Анчелотті вже кілька тижнів думає про те, як надати Куртуа шанс набрати форму. Матч із Кадісом відзначений у їхньому календарі червоним. Можливо, це його довгоочікуване повернення. Його дебют цього року. Зі спокусою, що бельгієць не покине ворота Реала аж до кінця сезону. Зокрема, в гіпотетичному фіналі Ліги чемпіонів", – резюмують автори видання.

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