Манчестер Юнайтед вирвав перемогу над Арсеналом у матчі 14-го туру АПЛ, а Кріштіану Роналду оформив дубль у ворота "канонірів". Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Арсенал досить курйозно відкрили рахунок у матчі на 13 хвилині – Фред наступив на ногу Де Хеа, через що голкіпер впав на газон, а Сміт-Роу з-за меж штрафного пробив фактично по порожнім воротах. Манчестер Юнайтед відігрався перед перервою – Фернандеш завершив комбінацію за участі Санчо та Фреда.

Роналду досягнув позначки у 800 голів за кар'єру та став другим в історії, кому підкорилось це досягнення

У другому таймі Роналду з передачі Рашфорда вивів МЮ вперед, але Едегор блискавично зрівняв рахунок. Перемога все ж була за Манчестером – Фред заробив пенальті, а Кріштіану його реалізував, забивши свій 801-й гол.

Таким чином, Манчестер Юнайтед набрав 21 пункт та розташувався на 7 місці, а Арсенал лишився п'ятим з 23 очками.

Манчестер Юнайтед переміг Арсенал у ефектній перестрілці з п'ятьма голами – Роналду оформив історичний дубль