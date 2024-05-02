Каталонський клуб близький до історичного потрапляння в ЛЧ, але зберегти склад буде дуже важко. Когось треба повертати з оренди, інші мають скромні клаусули, а декого готові виривати багатенькі гранди. До останньої групи входять, наприклад, Довбик і Циганков.

Довбик і Циганков мають серйозну дилему перед дебютною ЛЧ – Гвардіола не може переконати УЄФА

"Цього літа можливо все. Жирона як ніколи показує себе на вітрині світового футболу, усі бачать нас. Спортдир Кіке Карсель знову матиме багато роботи, але наша мета – зберегти кістяк команди. Ринок сам все покаже нам. Гадаю, не один наш гравець ще передумає щодо відходу з Жирони", – цитує Гвардіолу Sport.es.

Додамо, що Жирона вже найближчого тижня може гарантувати собі путівку в ЛЧ. Для цього команді Довбика і Циганкова потрібно зіграти проти Барси не гірше, ніж Атлетік зіграє проти Хетафе.

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