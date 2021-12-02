France Football віддав найпрестижнішу індивідуальну нагороду року Ліонелю Мессі. Та від України аргентинець отримав нуль балів.

Україну в голосуванні, організованому французьким виданням, представляв Ігор Лінник, колишній репортер УЄФА, а нині головний редактор сайту "Футбольний клуб". Журналіст повідомив, за кого віддав свої голоси.

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П'ятірка найкращих гравців від України виглядала наступною: Роберт Лєвандовскі (6 балів), Жоржінью (4), Карім Бензема (3), Леонардо Бонуччі (2) і Джорджо К'єлліні (1). Ліонель Мессі не увійшов навіть у топ-5, відтак не отримав жодного очка.

Нагадаємо, форвард ПСЖ та збірної Аргентини випередив польського нападника лише на 33 бали. Для Лео цей "Золотий м'яч" став вже сьомим. У найближчого переслідувача – Кріштіану Роналду, який цьогоріч опинився на шостій сходинці, – їх лише п'ять.

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