Кіліан Мбаппе навряд був задоволений своїм виступом у першому півфіналі ЛЧ проти Борусії Д (0:1).

Суперзірка ПСЖ змарнував моменти і не допоміг команді уникнути мінімальної поразки. Мбаппе ще й не зміг сісти в автобус, який відвозив парижан зі стадіону до аеропорту, інформує Le Parisien.

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Причина прозаїчна – допінг-контроль. Мбаппе опинився у випадковому списку гравців, яких викликали для перевірки.

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Кіліан виконав процедуру і на окремій машині вчасно дістався летовища, звідки разом з партнерами вирушив додому. Насправді це звична практика клубів, щоб не затримувати всю команду.

Тепер усі думки ПСЖ про домашній матч-відповідь, який відбудеться 7 травня на Парк де Пренс. Цей сезон цілком може бути прощальним для Мбаппе, адже преса впевнено "відправляє" форварда у мадридський Реал.

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